В массовой аварии в Рязанской области пострадал шестилетний ребенок

Столкнулись «Камаз», «УАЗ» с прицепом и «Субару Форестер».

В массовой аварии в Рязанской области пострадал шестилетний ребенок. Об этом сообщает УМВД по региону.

Отмечается, что ДТП произошло в Шиловском районе на 116-ом километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».

Столкнулись «Камаз», «УАЗ» с прицепом и «Субару Форестер».

В результате происшествия, пассажиры «Субару» — 47-летняя женщина и шестилетний ребенок обращались за медицинской помощью.

Проводится проверка.