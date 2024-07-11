В Госдуму внесли проект об обязательной депортации мигрантов, отбывших срок в колонии

Для этого депутаты предложили принимать в отношении иностранных граждан решение о нежелательности их пребывания в России.

В Госдуму внесли законопроект об обязательной депортации мигрантов, отбывших срок в колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что сейчас в России обязательная депортация мигрантов, которые вышли из колонии, не предусмотрена. Депутаты отмечают, что по данным Генеральной прокуратуры, в 2023 году в России наблюдался резкий рост преступности среди мигрантов на 75%. Также там отмечается увеличение на 21% тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов.

Таким образом, законопроектом предлагается в обязательном порядке депортировать мигрантов после отбытия ими уголовного наказания. Для этого депутаты предложили принимать в отношении иностранных граждан решение о нежелательности их пребывания в России.