В Челябинске мимо проходивший мужчина зарезал поисковую собаку

В Челябинске мимо проходивший мужчина зарезал поисковую собаку. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Конфликт произошел, когда жена и ребенок мужчины проходили мимо участка, а через высокий забор их облаял пес. Животное находилось на территории и не угрожал.

Однако женщина устроила скандал и позвала на помощь мужа. Тот зарезал животное. От полученных ранений пес умер.

Заводчица написала заявление в полицию, нападавшего задержали.

Позже выяснилось, что овчарка должна была участвовать в поисках пропавшего школьника.