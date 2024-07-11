В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали двое

В Белгородской области ВСУ атаковали два автомобиля. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Транспорт атакован дронами-камикадзе ВСУ в Борисовском районе.

На участке дороги «Байцуры — Грузское» атаковали движущийся автомобиль, принадлежавший сельхозпредприятию. Ранен водитель. «Мужчина с контузией самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. После оказанной медицинской помощи пострадавший направлен на амбулаторное лечение. Машина сгорела», — заявил Гладков.

В селе Богун-Городок дрон атаковал двигавшийся автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с контузией и баротравмой «скорая» доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Машина полностью сгорела.