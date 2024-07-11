В Башкирии машина упала в воду, погибли двое

В Башкирии при падении машины с моста погибли двое. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

По информации ведомства, трагедия произошла в четверг, 11 июля, в селе 1-е Иткулово.

Автомобиль ВАЗ-2105 перевернулся и упал с моста в реку. Предположительно, водитель не справился с управлением. Стало известно, что в результате происшествия погибли двое мужчин в возрасте 72 и 57 лет. Их трупы вытащили из воды местные жители.

На место ДТП оперативно прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС, медики и полиция.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Причины аварии устанавливаются.