Рязанскую область накроет магнитная буря

Метеозависимым порекомендовали гулять на свежем воздухе и отказаться от жаренной и соленой пищи, кофе и алкоголя.

Рязанскую область накроет магнитная буря. Об этом сообщил телеканал «Город» со ссылкой на синоптика регионального ЦГМС.

Магнитные бури усилятся вечером в четверг, 11 июля. Метеозависимым порекомендовали гулять на свежем воздухе и отказаться от жаренной и соленой пищи, кофе и алкоголя.

Как рассказали в сюжете, к концу недели в регионе температура воздуха повысится. Ночью прогнозируют 15-20 градусов, днем 25-30, местами жару до 32 градусов.

Синоптик Инна Стрелкова добавила, что к воскресенью возможны кратковременные дожди и грозы, но температура будет выше климатической нормы на 2-5 градусов.