Рязанские росгвардейцы спасли семейную пару на озере Уржинское

Правоохранители услышали крики о помощи, бросились в воду, поплыли к утопающим.

Росгвардейцы спасли семейную пару на озере Уржинское. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители услышали крики о помощи, бросились в воду, поплыли к утопающим, передали мужчине надувной круг.

Женщина в это время уже находилась под водой и не дышала.

Росгвардейцы вытащили семейную пару на берег.

К этому времени подъехали медицинские работники, которые госпитализировали пострадавших.