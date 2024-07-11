Рязанские росгвардейцы спасли семейную пару на озере Уржинское
Правоохранители услышали крики о помощи, бросились в воду, поплыли к утопающим.
Росгвардейцы спасли семейную пару на озере Уржинское. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Правоохранители услышали крики о помощи, бросились в воду, поплыли к утопающим, передали мужчине надувной круг.
Женщина в это время уже находилась под водой и не дышала.
Росгвардейцы вытащили семейную пару на берег.
К этому времени подъехали медицинские работники, которые госпитализировали пострадавших.