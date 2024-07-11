Рязанские хирурги провели сложнейшую одномоментную операцию

Отмечается, что врачи решили оперировать одновременно две опасные болезни.

Рязанские хирурги провели операцию по удалению опухоли и восстановлению поврежденной стенки аорты. Об этом сообщили в группе регионального онкодиспансера.

Отмечается, что врачи решили оперировать одновременно две опасные болезни. Промедление могло стоить пациенту жизни.

«Был пережат основной сосуд, несущий кровь от сердца ко всем органам и тканям», — рассказал сосудистый хирург Вячеслав Карпов.