Рязанские хирурги провели сложнейшую одномоментную операцию
Отмечается, что врачи решили оперировать одновременно две опасные болезни.
Рязанские хирурги провели операцию по удалению опухоли и восстановлению поврежденной стенки аорты. Об этом сообщили в группе регионального онкодиспансера.
Отмечается, что врачи решили оперировать одновременно две опасные болезни. Промедление могло стоить пациенту жизни.
«Был пережат основной сосуд, несущий кровь от сердца ко всем органам и тканям», — рассказал сосудистый хирург Вячеслав Карпов.