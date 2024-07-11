Россиянам назвали самые популярные машины с пробегом

В эконом сегменте первое место занял «Volkswagen Tiguan I».

Россиянам назвали самые популярные машины с пробегом. Об этом пишет «Газета.RU» со ссылкой на экспертов «Авто.ру Бизнес».

В эконом сегменте первое место занял «Volkswagen Tiguan I». За ним расположился «Renault Duster I».

До трех млн рублей самыми популярными на вторичном рынке стали «Volkswagen Tiguan II» и кроссовер «Mazda CX-5 II».

В премиум сегменте лидирующую позицию занял китайский «Geely Monjaro».