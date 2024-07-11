Россиян предупредили о резком росте поддельных сайтов туроператоров

Отмечается, что причиной этому возросшее количество онлайн-бронирований и покупок билетов на таких сайтах.

Россиян предупредили о резком росте поддельных сайтов туроператоров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Госдуму.

Отмечается, что причиной этому возросшее количество онлайн-бронирований и покупок билетов на таких сайтах.

По данным издания, многие делают это спонтанно и игнорируют меры безопасности.

Мошенники создают поддельные, фишинговые сайты, которые помогают им воровать данные.