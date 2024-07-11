Россиян предупредили о резком росте поддельных сайтов туроператоров
Отмечается, что причиной этому возросшее количество онлайн-бронирований и покупок билетов на таких сайтах.
Россиян предупредили о резком росте поддельных сайтов туроператоров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Госдуму.
Отмечается, что причиной этому возросшее количество онлайн-бронирований и покупок билетов на таких сайтах.
По данным издания, многие делают это спонтанно и игнорируют меры безопасности.
Мошенники создают поддельные, фишинговые сайты, которые помогают им воровать данные.