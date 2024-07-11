При атаках украинских БПЛА в Белгородской области пострадали шесть человек

При атаках украинских БПЛА в Белгородской области пострадали шесть человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Борисовский район и Грайворонский городской округ атакованы дронами ВСУ. В районе села Березовка движущийся легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир», — указано в публикации.

Один из мужчин получил минно-взрывную травму и контузию, второй — закрытую черепно-мозговую травму, контузию, множественные осколочные ранения. Пострадавших направили в ОКБ в состоянии средней тяжести.

Еще одну машину дрон-камикадзе атаковал в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Двое женщин госпитализировали.

Кроме того, в Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратились двое мужчин, которые в момент атаки беспилотника ехали на машине по дороге Байцуры — Грузское. У них закрытые черепно-мозговые травмы, их перевели в белгородскую больницу № 2.

Позже Гладков рассказал еще о троих пострадавших жителях Шебекина.