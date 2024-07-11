Полицейские задержали 18-летнего касимовца, который грабил дома пенсионеров

Возбуждены уголовные дела. Рязанцу грозит до 7 лет лишения свободы.

Полицейские задержали 18-летнего касимовца, который грабил дома пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 87-летняя жительница города Касимова и сообщила, что к ней в дом через окно забрался незнакомец и под угрозой расправы отобрал у нее 6 тысяч рублей.

Выяснилось, что это был 18-летний житель Касимова. За несколько дней до ограбления женщины он вывез из гаража в деревне Антоново металлические изделия и газовый котел на сумму более 10 тысяч рублей. Украденное он сдал в пункт приема вторсырья.

Возбуждены уголовные дела. Рязанцу грозит до 7 лет лишения свободы.