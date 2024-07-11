Песков: Индия является сторонником мира и диалога

По словам представителя президента, такая позиция полностью коррелируется с подходом России.

Индия является сторонником мира и диалога. Об этом в среду, 10 июля, сообщили «Известия» со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, такая позиция полностью коррелируется с подходом РФ.

Песков добавил, что Россия также поддерживает мирные переговоры, но противники из Европы и США не являются сторонниками диалога, что следует из принятой декларации на саммите НАТО.