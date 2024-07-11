На западе Москвы нашли труп женщины со следами насильственной смерти
На западе Москвы нашли труп женщины со следами насильственной смерти. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК РФ.
Тело женщины обнаружили в квартире в районе Кунцево.
Москвичка не выходила на связь на протяжении пяти дней. Ее родственница забила тревогу и решила приехать лично. В итоге она обнаружила труп женщины.
Уголовное дело пока не возбуждено. В ведомстве
Сейчас на месте преступления работают следователи и криминалисты.