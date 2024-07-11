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На Украине рассказали, как будут использовать доходы от замороженных активов РФ
По словам Рустема Умерова, деньги пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку украинских производителей.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, как Киев будет использовать доходы от замороженных активов России. Слова чиновника передает «Страна.ua».

«Прибыли от замороженных активов России пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку украинских производителей», — заявил Умеров. По его словам, средства направят на усиление оборонительного потенциала страны.

Общая сумма, которую Украина планирует получать ежегодно, составит около трех миллиардов евро. Первый транш ожидается в начале августа, его размер — полтора миллиарда евро.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны «Большой семерки» решили заморозить почти половину валютных резервов России.