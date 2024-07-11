На Байкале мужчина спас ребенка от удара током, но погиб сам

На Байкале мужчина спас ребенка от удара током, но погиб сам. Об этом сообщает пресс-служба СК по Республике Бурятия.

Трагедия произошла на берегу озера Байкал в поселке Танхой. 15-летняя девочка почувствовала удары током в воде. 37-летний знакомый помог ей выбраться, но сам получил удар током и скончался на месте. Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали.

Причиной трагедии стало то, что недалеко от места купания в озеро был погружен электрический насос для забора воды.

Возбуждено уголовное дело.