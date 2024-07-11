Индустриальный парк «Рязанский» пополнится новыми резидентами и инвесторами

Представители «Корпорации развития Рязанской области» провели переговоры с потенциальными инвесторами в рамках работы на XIV международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2024» в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал « Инвестиционный портал Рязанской области ». Перспективы локализации промышленных производств в индустриальном (промышленном) парке «Рязанский» и других региональных инвестплощадках делегаты презентовали в формате работы на коллективном стенде «Ассоциации индустриальных парков России».

В течение четырех дней представители Корпорации взаимодействовали с десятками промышленных предприятий Китая, пять из которых заинтересовались перспективой размещения своих производств в Рязанской области. Среди них — предприятия по металлургическому производству, изготовлению гидравлических и пневматических установок, оборудования по переработке пластмассы и резины, электрики и электроники, а также промышленных подшипников.

Отдельно проходили встречи с внутренними инвесторами. По их итогам достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве с представителями Промышленного кластера Татарстана и Ассоциации экспортеров и импортеров. Интенсивное развитие фармацевтической сферы в Рязанской области заинтересовало производителей медицинского инвентаря и расходных материалов, результатом переговоров должен стать ответный визит в регион в конце месяца.

Выставка «ИННОПРОМ», организованная Минпромторгом России, является главной индустриальной, торговой и экспортной платформой в стране. В четырех павильонах выставки экспозиции представили более 900 компаний. Среди стран-участников: Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия, а также страна-партнер выставки — Объединенные Арабские Эмираты, технологический потенциал которых продемонстрировали свыше 40 местных компаний.