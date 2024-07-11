Чиновникам рекомендовали пересаживаться на отечественные «ГАЗели»

В России расширили перечень рекомендованного госслужащим транспорта. Он пополнился двумя машинами Горьковского завода: «ГАЗель Next» и «ГАЗель NN».

Чиновникам рекомендовали пересаживаться на отечественные «ГАЗели». Об этом пишет Lenta.ru.

Отмечается, что в России расширили перечень рекомендованного госслужащим транспорта. Он пополнился двумя машинами Горьковского завода: «ГАЗель Next» и «ГАЗель NN».

Напомним, в прошлом году Путин поручил правительству принять меры по пересадке чиновников на отечественные автомобили. После этого правительство Рязанской области закупило девять «Москвичей» за 21,6 миллиона рублей.