Центробанк вдвое увеличил список признаков мошеннических операций для банков
Тремя новыми признаками стали мошеннические операции по счету в прошлом, наличие возбужденного уголовного дела в отношении получателя денег и учет информации от сторонних организаций в отношении получателя. Например, от операторов связи о подозрительной телефонной активности.
Центробанк вдвое увеличил список признаков мошеннических операций для банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Тремя новыми признаками стали мошеннические операции по счету в прошлом, наличие возбужденного уголовного дела в отношении получателя денег и учет информации от сторонних организаций в отношении получателя. Например, от операторов связи о подозрительной телефонной активности.
При наличии этих признаков банки будут блокировать такие переводы.