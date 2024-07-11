Центробанк вдвое увеличил список признаков мошеннических операций для банков

Тремя новыми признаками стали мошеннические операции по счету в прошлом, наличие возбужденного уголовного дела в отношении получателя денег и учет информации от сторонних организаций в отношении получателя. Например, от операторов связи о подозрительной телефонной активности.

Центробанк вдвое увеличил список признаков мошеннических операций для банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Тремя новыми признаками стали мошеннические операции по счету в прошлом, наличие возбужденного уголовного дела в отношении получателя денег и учет информации от сторонних организаций в отношении получателя. Например, от операторов связи о подозрительной телефонной активности.

При наличии этих признаков банки будут блокировать такие переводы.