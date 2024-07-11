Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела на мигрантов, напавших на рязанцев

Драка произошла в субботу, 6 июля. Мигрантов обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц. Их заключили под стражу.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела в отношении мигрантов, напавших на рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба федерального СК.

По информации ведомства, двое жителей Узбекистана избили во время конфликта четырех рязанцев. Драка случилась в субботу, 6 июля.

Мигрантов обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц. Их заключили под стражу.

«Председатель Следственного комитета затребовал у руководителя СУ по Рязанской области Никешкина В.А. доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, в том числе основаниях и законности нахождения обвиняемых на территории Российской Федерации», — сообщили в Следкоме.