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Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела на мигрантов, напавших на рязанцев
Драка произошла в субботу, 6 июля. Мигрантов обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц. Их заключили под стражу.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела в отношении мигрантов, напавших на рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба федерального СК.

По информации ведомства, двое жителей Узбекистана избили во время конфликта четырех рязанцев. Драка случилась в субботу, 6 июля.

Мигрантов обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц. Их заключили под стражу.

«Председатель Следственного комитета затребовал у руководителя СУ по Рязанской области Никешкина В.А. доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, в том числе основаниях и законности нахождения обвиняемых на территории Российской Федерации», — сообщили в Следкоме.