Американский конгресс выступил за снятие ограничений на удары ВСУ по России
Предлагается позволить гибкость в использовании отправленного США оружия.
Американский конгресс выступил за снятие ограничений на удары ВСУ по России. Об этом заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон в эфире радиостанции «Голос Америки"*.
«Воля конгресса состоит в том, чтобы позволить [Киеву] гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже направили. Чтобы они смогли вести боевые действия так, как они считают нужным», — объяснил Джонсон.
*организация включена Минюстом в список иноагентов.