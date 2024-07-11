Американский конгресс выступил за снятие ограничений на удары ВСУ по России

Предлагается позволить гибкость в использовании отправленного США оружия.

Американский конгресс выступил за снятие ограничений на удары ВСУ по России. Об этом заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон в эфире радиостанции «Голос Америки"*.

«Воля конгресса состоит в том, чтобы позволить [Киеву] гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже направили. Чтобы они смогли вести боевые действия так, как они считают нужным», — объяснил Джонсон.

*организация включена Минюстом в список иноагентов.