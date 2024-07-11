А что в кино? «Не одна дома», «Культурная комедия» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Большое путешествие. Вокруг света» — российский мультфильм от режиссера Василия Ровенского о приключениях медведя Мик-Мика. Аист приносит в его семью не того ребенка, и Мик-Мик вынужден отправится в новое большое путешествие.

«Культурная комедия» — фильм Владимира Котта о городском чиновнике, которому срочно надо с помощью преподавательницы института культуры понять, что такое искусство. И заодно, случайно найти свою любовь.

«Не одна дома» — комедия от режиссера Василия Свиридова о школьнице, которая решает в одиночку разоблачить няню-преступницу с помощью современных гаджетов.

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