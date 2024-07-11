Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
26°
Сбт, 13
28°
Вск, 14
32°
ЦБ USD 87.99 0.13 12/07
ЦБ EUR 95.68 0.36 12/07
Нал. USD 88.10 / 88.70 11/07 18:30
Нал. EUR 96.40 / 97.50 11/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
Вчера 08:33
744
Дует, но не охлаждает. Корреспондент РЗН. инфо искал работающие кондиц...
С наступлением жары рязанцы начали регулярно жаловаться...
10 июля 2024 12:25
1 447
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
5 июля 16:14
6 799
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
5 100
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
А что в кино? «Не одна дома», «Культурная комедия» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Большое путешествие. Вокруг света» — российский мультфильм от режиссера Василия Ровенского о приключениях медведя Мик-Мика. Аист приносит в его семью не того ребенка, и Мик-Мик вынужден отправится в новое большое путешествие.

«Культурная комедия» — фильм Владимира Котта о городском чиновнике, которому срочно надо с помощью преподавательницы института культуры понять, что такое искусство. И заодно, случайно найти свою любовь.

«Не одна дома» — комедия от режиссера Василия Свиридова о школьнице, которая решает в одиночку разоблачить няню-преступницу с помощью современных гаджетов.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».