В Вологодской области мальчик утонул, спасая 12-летнюю девочку

В Вологодской области мальчик утонул, спасая 12-летнюю подругу. Об этом сообщило МЧС России.

14-летний мальчик и девочка гуляли по берегу реки Ворон. Девочка решила спуститься к воде, не зная, что в этом месте рельеф дна обрывист и глубина резко увеличивается.

Мальчик бросился в воду и пытался спасти подругу. Она смогла выбраться на берег, однако мальчик погиб. Его тело нашли сотрудники МЧС России. С родителями погибшего работают психологи ведомства.