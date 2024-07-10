В Сараевском районе автомобиль рухнул с моста
ДТП случилось в среду, 10 июля. На кадрах видно, как внедорожник на скорости въезжает на мост, подлетает на кочке и его заносит. Водитель не справился с управлением и вылетел с моста.
В Сараевском районе автомобиль рухнул с моста. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
ДТП случилось в среду, 10 июля. На кадрах видно, как внедорожник на скорости въезжает на мост, подлетает на кочке и его заносит. Водитель не справился с управлением и вылетел с моста.
Информации о пострадавших нет.