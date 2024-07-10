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В Санкт-Петербурге мужчина разбил голову молотком местному жителю ради денег

В Санкт-Петербурге мужчина разбил голову молотком местному жителю ради денег. Об этом в среду, 10 июля, сообщил Telegram-канал «Мрак. Криминальные новости».

Пострадавший получил удар по после того, как зашел в подъезд. Он сразу потерял сознание. Преступник забрал 270 тысяч рублей из кармана жертвы и скрылся.

Нападавший был задержан, им оказался многократно судимый 45-летний безработный из Мурманска. Возбуждено уголовное дело.

Видео можно посмотреть по ссылке.