В Ряжске задержали 49-летнего мужчину, который обокрал знакомых
Возбуждено уголовное дело.
В Ряжске задержали 49-летнего мужчину, который обокрал знакомых. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в полицию обратились двое местных жителей и сообщили, что у них пропали смартфоны.
Они рассказали, что накануне распивали спиртное во дворе вместе со знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, началась драка. Двое из них обращались в больницу.
Позже заметили пропажу смартфонов.
У зачинщика драки изъяли похищенные телефоны.
Возбуждено уголовное дело.