В Ряжске задержали 49-летнего мужчину, который обокрал знакомых

Возбуждено уголовное дело.

В Ряжске задержали 49-летнего мужчину, который обокрал знакомых. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратились двое местных жителей и сообщили, что у них пропали смартфоны.

Они рассказали, что накануне распивали спиртное во дворе вместе со знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, началась драка. Двое из них обращались в больницу.

Позже заметили пропажу смартфонов.

У зачинщика драки изъяли похищенные телефоны.

Возбуждено уголовное дело.