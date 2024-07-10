В Рязанской области пройдет рейд по машинам с поддельными номерами

Нарушителей привлекут к административной ответственности.

В Рязанской области пройдет рейд по машинам с поддельными номерами. Об этом сообщило региональное УМВД.

В среду, 10 июля, в регионе пройдут рейды, направленные на пресечения нарушений ПДД, связанных с управлением машинами с заведомо подложными регистрационными знаками, а также транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке.

Нарушителей привлекут к административной ответственности.