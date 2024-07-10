В Рязанской области пройдет рейд по машинам с поддельными номерами
Нарушителей привлекут к административной ответственности.
В Рязанской области пройдет рейд по машинам с поддельными номерами. Об этом сообщило региональное УМВД.
В среду, 10 июля, в регионе пройдут рейды, направленные на пресечения нарушений ПДД, связанных с управлением машинами с заведомо подложными регистрационными знаками, а также транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке.
Нарушителей привлекут к административной ответственности.