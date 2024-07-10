В рязанских автобусах перестали показывать температуру в салоне

Ранее горожане жаловались на жару в общественном транспорте.

В рязанских автобусах перестали показывать температуру в салоне. Об этом сообщил Telegram-канал «Рязань».

«Так вот, администрация города быстро отреагировала, теперь на табло не высвечивается температура. И вся информация просто сбита. Ни даты, ни времени, ни названия следующей остановки. Показывает месяц январь и время не соответствует действительности. А уж температуру теперь мы не узнаем. Молодцы!» — указано в публикации.

Ранее рязанцы жаловались на жару в общественном транспорте. Температура в салонах достигала +37 градусов.