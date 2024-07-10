В Рязани в ДТП пострадал несовершеннолетний мотоциклист

Авария произошла во вторник, 9 июля, примерно в 15:10, около дома № 21 по улице Промышленная. По предварительной информации, между собой столкнулись мотоцикл «Альфа Motoland» и Volkswagen Polo, которым управляла 40-летняя рязанка.

В Рязани в ДТП пострадал несовершеннолетний мотоциклист. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла во вторник, 9 июля, примерно в 15:10, около дома № 21 по улице Промышленная.

По предварительной информации, между собой столкнулись мотоцикл «Альфа Motoland» и Volkswagen Polo, которым управляла 40-летняя рязанка.

В результате 16-летнего мотоциклиста доставили в больницу с различными травмами. Уточняется, что от более серьезных последствий подростка спасло то, что он был в защитном шлеме.