В Рязани патрульные остановили пьяного водителя

Полицейские обратили внимание на странно передвигавшийся автомобиль Kia на улице Песоченской.

В Рязани патрульные остановили пьяного водителя. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в среду, 10 июля, в 4:10.

На улице Песоченской патрульные обратили внимание на автомобиль Kia. По характеру движения транспорта они предположили, что водитель либо пьян, либо болен.

Сотрудники ППСП подали сигнал об остановке. Они установили, что за рулем находился 30-летний рязанец с признаками алкогольного опьянения.

На место вызвали сотрудников ГАИ. Они установили, что у рязанца 0,875 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На нарушителя составили административный протокол.