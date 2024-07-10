В России предложили ввести именные стипендии для студентов

С предложением выступило Минпросвещения. Согласно ему, по пяти направлениям обучения будет выплачиваться по десять стипендий, которые получили названия в честь выдающихся российских ученых и деятелей искусств.

В России предложили ввести именные стипендии для студентов. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

С предложением выступило Минпросвещения. Согласно ему, по пяти направлениям обучения будет выплачиваться по десять стипендий, которые получили названия в честь выдающихся российских ученых и деятелей искусств.

Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы в скором времени.