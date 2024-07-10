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В Подмосковье воспитательницу детского сада обвинили в жестоком обращении

В Подмосковье воспитательницу детского сада обвинили в жестоком обращении. Об этом в среду, 10 июля, сообщил Telegram-канал «SHOT «.

Инцидент произошел в Видном. Местная жительница рассказала, что отдала свою полуторагодовалую дочь в частный детский сад. Через некоторое время родители стали замечать на теле девочки ссадины, ушибы и кровоподтеки — в основном на бедрах и руках. Ребенок стал нервным, появилась истерика при виде обычного горшка.

Женщина купила диктофон и положила в карман куртки дочери. Выяснилось, что воспитательница регулярно била детей, кричала и оскорбляла их.

Заведующая садом рассказала каналу, что воспитательница действительно была груба, но у персонала не остается других инструментов воздействия на малышей, если дети не хотят слушаться. Она уверяет, что сотрудницу уже уволили. При этом женщина подчеркнула, что подала заявление в полицию по поводу клеветы в адрес дошкольного учреждения.

СК Подмосковья возбудил дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении детей до шести лет». Виновным грозит шесть лет колонии.