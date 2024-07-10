В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь спуститься по простыне с седьмого этажа

В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь спуститься по простыне с седьмого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в городе Королев. 36-летний мужчина познакомился с компанией друзей у подъезда на улице Горького. Новые знакомые мужчины пригласили его к себе на ночевку.

Утром гость проснулся и понял, что оказался заперт в квартире с несколькими людьми. Он не стал будить их и решил спуститься вниз с балкона на простыне. Она не выдержала его веса и он упал вниз.

Мужчина погиб на месте.