Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
27°
Чтв, 11
26°
Птн, 12
27°
ЦБ USD 88 -0.17 10/07
ЦБ EUR 95.34 -0.32 10/07
Нал. USD 88.00 / 88.70 10/07 13:25
Нал. EUR 96.80 / 97.27 10/07 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Дует, но не охлаждает. Корреспондент РЗН. инфо искал работающие кондиц...
С наступлением жары рязанцы начали регулярно жаловаться...
1 час назад
240
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
5 июля 16:14
5 978
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
4 386
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
6 711
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Петербурге мужчина заступился за женщину и получил ножевые ранения

В Петербурге молодой человек заступился за женщину в парадной и получил несколько ножевых ранений. Об этом сообщил Telegram-канал 78 | Новости.

Инцидент произошел в доме на Шлиссельбургском проспекте.

По информации источника, 17-летний подросток решил защитить женщину, за которой гнался незнакомец. Тот ударил защитника.

Молодого человека госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали резаные раны головы, левого предплечья и правой кисти.

В тот же день полицейские задержали предполагаемого нападавшего — им оказался 38-летний мужчина. На него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчину судили за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.