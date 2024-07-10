В Петербурге мужчина заступился за женщину и получил ножевые ранения

В Петербурге молодой человек заступился за женщину в парадной и получил несколько ножевых ранений. Об этом сообщил Telegram-канал 78 | Новости.

Инцидент произошел в доме на Шлиссельбургском проспекте.

По информации источника, 17-летний подросток решил защитить женщину, за которой гнался незнакомец. Тот ударил защитника.

Молодого человека госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали резаные раны головы, левого предплечья и правой кисти.

В тот же день полицейские задержали предполагаемого нападавшего — им оказался 38-летний мужчина. На него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчину судили за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.