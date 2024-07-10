В Новосибирске мужчина напал на девушку из-за семейного конфликта

В Новосибирске мужчина напал на девушку из-за семейного конфликта. Об этом в среду, 10 июля, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Между двумя коллегами произошел конфликт: одна увела мужа у другой и забеременела.

В какой-то момент экс-супруги договорились о встрече для выяснения отношений и спорных вопросов, но приехал не бывший муж, а брат новой возлюбленной. Мужчина схватил потерпевшую за волосы и начал таскать по асфальту. Потасовку помогли остановить очевидцы. Девушка написала заявление в полицию.

«Моя девушка беременна, ей в августе уже рожать. Два месяца назад Т. начала нам угрожать. Ей позвонили из банка по поводу моей девушки из-за просроченного платежа. С этого момента Т. начала писать и спрашивать, зачем мы появляемся в ее жизни, угрожала, что убьет мою девушку и ребенка, преследовала нас», — рассказал бывший супруг.