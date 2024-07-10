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В Новой Москве местные жители толпой напали на мотоциклиста

В Новой Москве местные жители толпой напали на мотоциклиста. Об этом в среду, 10 июля, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, жильцы дома на 3-й Нововатутинской улице начали просыпаться среди ночи из-за двух байкеров, которые гоняли и шумели под окнами.

Прошлым вечером мотоциклист снова появился около дома, чем разозлил его обитателей. Сначала они попытались наладить диалог с мотолюбителем, но он нагрубил в ответ. Тогда жильцы спустились на улицу и толпой накинулись на мотоциклиста.

Полиция начала проверку.