В Москве ребенок выпал из окна четвертого этажа

На севере Москвы двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщил Telegram-канал столичного управления СК РФ.

Инцидент произошел вечером во вторник, 9 июля, на улице Новопесчаной.

Ребенок выпал из окна, когда остался без присмотра старших на непродолжительное время. Мальчика с травмами доставили в медучреждение, ему оказывают необходимую помощь.

Следователи начали комплекс мероприятий в рамках проверки по факту случившегося. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.