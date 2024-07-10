В Иркутской области в массовом ДТП погибла семейная пара
В Иркутской области в массовом ДТП погибла семейная пара. Об этом сообщило ИА
Авария произошла вечером во вторник, 9 июля, на федеральной трассе «Сибирь» в районе деревни Будагово.
По предварительной информации, 41-летний водитель Dongfeng GX не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с Sitrak, MAN и «ГАЗом».
В результате погибли 69-летний водитель «Волги» и его пассажирка. Известно, что супруги из Воронежской области ехали на Байкал.
Полицейскими выясняют все обстоятельства трагической аварии.