В Госдуме предложили ввести высокие штрафы для водителей электросамокатов

Такое решение приняли из-за участившихся случаев ДТП.

В Госдуме предложили ввести высокие штрафы для водителей электросамокатов. Об этом в среду, 10 июля, сообщает ТАСС.

По данным издания, Госдума в I чтении рассмотрит законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности.

Такое решение приняли из-за участившихся случаев ДТП с электросамокатами.

Ранее одна из каршеринговых служб сообщила, что перед поездкой водителей будут проверять на умственные способности.