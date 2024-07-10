В 2025 году НАТО предоставит Украине 40 миллиардов евро

Отмечается, что помощь направлена на противодействие России во время украинского конфликта.

Страны НАТО намерены объявить о выделении Украине как минимум 40 миллиардов евро помощи для противодействия России во время конфликта. Об этом указано в заявлении администрации президента США Джо Байдена.

«Союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере €40 млрд в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень поддержки в области безопасности, чтобы Украина могла одержать победу», — указано в тексте.