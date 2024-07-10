Суд в Москве заочно арестовал телеведущую и актрису Татьяну Лазареву*

Ее обвиняют в оправдании терроризма. *признана иноагентом, входит в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Суд в Москве заочно арестовал телеведущую и актрису Татьяну Лазареву*. Об этом сообщил портал «Газета.ру».

Лазареву* обвиняют в оправдании терроризма.

Уголовное дело в отношении телеведущей возбуждено 17 мая. 13 июня стало известно, что МВД объявило ее в розыск. Как писало агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Лазареву ищут по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

*признана иноагентом, входит в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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