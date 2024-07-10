Страны НАТО передадут Украине оборудование для пяти дополнительных систем ПВО

Также отмечается, что партнеры США обязались выделить более миллиарда долларов на поддержку противовоздушной обороны Украины.

США, Германия, Румыния, Италия и Нидерланды передадут Украине оборудование для пяти дополнительных систем ПВО. Об этом пишет РБК.

Заявление сделал президент США Джо Байден.

«И в ближайшие месяцы США и наши партнеры намерены отправить Украине десятки дополнительных тактических систем противовоздушной обороны», — добавил Байден.

По его словам, в 2025 году Украина получит «сотни» ракет-перехватчиков.

В совместном заявлении США, Германии, Румынии, Италии и Нидерландов, опубликованном на сайте Белого дома, указано, что Украина получит четыре дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot и систему SAMP-T от Италии. В ближайшие месяцы союзники намерены предоставить такие системы ПВО, как NASAM, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Также из текста заявления следует, что партнеры США обязались выделить более одного миллиарда долларов на поддержку ПВО Украины.