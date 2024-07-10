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Столтенберг: НАТО не может позволить допустить победы России на Украине
Чиновник назвал конфликт главной угрозой за последние десятилетия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс неможет позволить себе допустить победы России в конфликте на Украине. Об этом сообщил портал «Газета.ру».

Столтенберг выступил на официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне. Он подчеркнул, что победа России на Украине является крупнейшей угрозой, и альянс не может позволить этому случиться.

Также чиновник назвал конфликт главной угрозой за последние десятилетия и предупредил, что подобнрый исход может вдохновить других противников НАТО, включая Иран, Северную Корею и Китай.