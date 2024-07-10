Стало известно, на сколько могут начать штрафовать самокатчиков за нарушения ПДД

Если водитель СИМ был пьян, попал в ДТП и причинил вред здоровью пешехода, штраф должен доходить до 300 тысяч рублей.

Стало известно, на сколько могут начать штрафовать самокатчиков за нарушения ПДД. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Леонида Слуцкого.

Он предложил штрафовать самокатчиков на пять тысяч рублей за телефонные разговоры без гарнитуры.

Если водитель СИМ был пьян, попал в ДТП и причинил вред здоровью пешехода, штраф должен доходить до 300 тысяч рублей.