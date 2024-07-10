Стал известен первый финалист Евро-2024

Им стала сборная Испании. Команда Луиса де ла Фуэнте обыграла соперников из Франции со счетом 2:1.

Стал известен первый финалист Евро-2024. Им стала сборная Испании.

Команда Луиса де ла Фуэнте обыграла соперников из Франции со счетом 2:1. Голы в составе испанцев забили Ламин Ямаль (он стал самым молодым автором забитого мяча на Евро) и Дани Ольмо. В составе французов отличился Рандаль Коло Муани.

Соперник испанцев в финале определится в среду, 10 июля, в матче «Англия — Нидерланды».