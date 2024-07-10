Рязанцы возмутились состоянием пляжа в Солотче

По словам местных жителей в прибрежной зоне плавают фекалии.

Рязанцы возмутились состоянием пляжа в Солотче. Об этом в среду, 10 июля, сообщил Telegram-канал «Солотча инфо».

«Что за кошмар творится на пляже в Солотче рядом с Лысой горой?!? В речке плавают фекалии!!! Каждый день огромное количество отдыхающих, отдыхающих с детьми, сюда приводят купаться детишек из близлежащих лагерей. Только как в этом можно купаться!!! Сколько уже можно сливать в речку канализацию из настроенных рядом домов и многоэтажек?!», — написал пользователь.

Отмечается, что это общественный пляж, который был проверен и официально одобрен. Подписчики утверждают, что проблема длится уже не первый год.

Напомним, в мае ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало список пляжей для отдыха в летний сезон.