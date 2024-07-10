Рязанцы сообщили, что неизвестные закрыли проезд к 1-му Борковскому карьеру

«Хотелось бы узнать, кто и на каком основании закрыл проход к карьеру 1? Почему на этой территории ведется вырубка деревьев? Это же зеленая зона», — написал автор поста.

Рязанцы сообщили, что неизвестные закрыли проезд к 1-му Борковскому карьеру. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Рязань».

"Хотелось бы узнать, кто и на каком основании закрыл проход к карьеру 1? Почему на этой территории ведется вырубка деревьев? Это же зеленая зона", — написал автор поста.

На кадрах видно, что проезд по грунтовой дороге ограничен лентой. На участке рабочие вырубают деревья.