РНПК приняла на практику 57 студентов ведущих вузов России

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») приняла на практику 57 студентов ведущих инженерно-технических вузов России. Среди них студенты из Москвы, Уфы, Казани, Иваново, Новомосковска, Астрахани и Рязани.

«Для будущих специалистов подготовлена насыщенная программа практических занятий. Опытные работники завода знакомят молодежь с оборудованием, технологиями, автоматизацией процессов, обучают работе с нормативной документацией, помогают развить навыки работы в коллективе», — рассказали в компании.

Отмечается, что ежегодно после практики до 40% студентов выбирают работу в Рязанской НПК.

Предприятие сотрудничает с 10 вузами страны и четырьмя техникумами и колледжами региона. Завод проводит для студентов ознакомительные экскурсии на производственные объекты и предоставляет возможность пройти учебную, производственную и преддипломную практики.

«Ежегодно для улучшения материально-технической базы учебных заведений Рязанская НПК оказывает поддержку образовательным партнерам и выделяет средства на обновление и ремонт учебных кабинетов и лабораторий, на закупку современного компьютерного, интерактивного и учебно-лабораторного оборудования», — поделились представители компании.

Отмечается, что по инициативе завода в 2011 году в партнерстве с Рязанским государственным радиотехническим университетом имени Уткина создана базовая кафедра «Химическая технология» по подготовке и постоянного притока молодых специалистов на завод. Ежегодно выпускниками кафедры становятся два десятка специалистов, большинство из которых трудоустраивается в Рязанскую НПК. В этом году выпущено 29 бакалавров и магистрантов направления нефтехимии и электрохимии, по счету это уже десятый выпуск.