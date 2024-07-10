Прокуратура организовала проверку после ДТП с машиной реанимации в Рязани
Установление обстоятельств ДТП поставлено на контроль прокуратурой Советского района.
Прокуратура организовала проверку после ДТП с машиной реанимации в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Проверку организовала по поручению прокурора области Дмитрия Коданева. Установление обстоятельств ДТП поставлено на контроль прокуратурой Советского района.
Также проверку организовал региональный СК.
Напомним, авария произошла на улице Есенина. Пострадали четыре человека.