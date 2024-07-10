При обстреле Белгородской области погиб один человек

При обстреле Белгородской области погиб один человек. Об этом сообщил Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Обстрелу ВСУ подвергся город Шебекино.

«Случилось самое страшное — погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков.

По предварительной информации, ранены семь мирных жителей — шесть мужчин и одна женщина. Троих пострадавших бригадой «скорой» доставляют в белгородскую больницу № 2. Еще одного мужчину с осколочными ранениями брюшной полости, проникающими ранениями грудины и челюсти, доставляют в ОКБ. Еще трое самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ: у двух мужчин ранения бедра, у женщины — осколочные ранения мягких тканей грудной клетки. Все необходимая помощь пострадавшим оказывается, заверил Гладков.

Повреждены три многоквартирных дома, два соцобъекта, пять коммерческих объектов и промышленное предприятие, а также 20 автомобилей (один потушен пожарными расчетами).

На местах работают оперативные службы.